Verdeling zorgspecialismen Bravis ziekenhuis tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is definitief rond

Sinds de ziekenhuisfusie in 2015 is stap voor stap toegewerkt naar herverdeling van specialismen, waarbij de twee vestigingen van Bravis ziekenhuis een duidelijk eigen profiel kregen.

In Bergen op Zoom ligt de focus op acute en complexe zorg, terwijl de oncologische en planbare (orthopedische) zorg in Roosendaal is geconcentreerd. De bouwvakkers zijn overigens nog niet vertrokken uit Bravis ziekenhuis. De verbouw van de poliklinieken en renovatie van de beddenkamers gaan nog even door, meldt Bianka Mennema, lid van de Raad van Bestuur van Bravis ziekenhuis. In Roosendaal moet bovendien nog verbouwd worden om het pijn- en slaapcentrum en het oogheelkundig behandelcentrum te laten neerstrijken. Dat is al eerder bekend geworden, maar krijgt komend najaar fysiek zijn beslag.

Volledig scherm In 2015 was de inrichting van het Moeder- en Kindcentrum in Bergen op Zoom nog in volle gang. © Edmund Messerschmidt / Het Fotob

Intensive Care

Vanwege de acute en complexe zorg (inclusief complexe chirurgie en robotchirurgie) is in Bergen op Zoom een grotere Intensive Care ingericht en is een operatieteam 24 uur per dag beschikbaar. Dat laatste is ook nodig voor de geboortezorg. De bouw van het Moeder- en Kindcentrum in Bergen op Zoom vormde jaren geleden de zichtbare aftrap voor de herverdeling van specialismen tussen beide ziekenhuisvestigingen. De acute neurologische zorg ging al sinds oktober 2016 naar Bergen op Zoom. Ook de longgeneeskunde zit in de Markiezenstad.

Roosendaal is juist dé plek voor oncologie. In de afgelopen jaren werden een stralingsbunker en nieuw oncologisch centrum gebouwd. Ook patiënten die een geplande heup- of knie-operatie moeten ondergaan, moeten voortaan naar Roosendaal. Volgens Bravis ziekenhuis zorgt de concentratie van planbare ingrepen voor kortere wachttijden, korter verblijf in het ziekenhuis en meer zekerheid dat de afgesproken operatie ook daadwerkelijk doorgaat. De kans dat er plotseling spoedoperaties tussendoor komen is veel kleiner geworden.

Basiszorg

De schuifpuzzel met zorgspecialismen laat onverlet dat de basiszorg in beide ziekenhuisvestigingen op orde blijft. Mennema en voorzitter Richard Pal van de Vereniging Medische Staf benadrukken dat Bergen op Zoom én Roosendaal een afdeling Spoedeisende Hulp, operatiekamers en een Intensive Care behouden. In Roosendaal gaat de operatie-afdeling om 17.00 uur dicht omdat de planbare ingrepen plaatsvinden tijdens kantooruren.