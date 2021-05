Verdeeldheid om stroomstation en bedrijventerrein in Auvergnepolder

We wilden reacties losweken en dat is gelukt. Iedereen is wakker geschud

Van den Eijnden, vervanger van de wegens vakantie afwezige voorzitter Piet Soffers, legde de emoties in alle mails en brieven positief uit. ,,We wilden reacties losweken en dat is gelukt. Iedereen is wakker geschud.’’ Van den Eijnden noemt het goed dat de Dorpsraad zelf het voortouw in de discussie heeft genomen. ,,We weten dat de vraag op ons afkomt. Een ruime meerderheid in de Bergse politiek wil de Auvergnepolder ontwikkelen. Iedereen kan nu meepraten vanaf het beginstadium.’’