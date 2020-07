Verdachten zware mishandeling in Bergen op Zoom blijven vast: ‘Vrijlating niet uit te leggen’

Eén van de verdachten is eerder al wel vrijgelaten, maar de twee verdachten die nog in de gevangenis zitten, mogen daar voorlopig nog niet uit. ,,Het is ook echt niet aan de maatschappij uit te leggen als de verdachten nu vrij komen’', motiveerde de rechtbank haar beslissing dinsdag. ,,Er moeten zeer grote persoonlijke belangen zijn om vrij te komen. Die zijn er niet.’’



Wat er nu precies is gebeurd in de woning aan het Wilhelminaveld is nog altijd onduidelijk. Justitie heeft het einddossier nog niet gepresenteerd. Dat komt pas eind augustus.



Mogelijk wordt op 23 september meer bekend. Dan is een nieuwe zitting gepland in de zaak.