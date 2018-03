Verdachten van woningoverval Bergen op Zoom blijven langer vastzitten

De woningoverval was vrijdagavond rond 22.00 uur. De daders zijn waarschijnlijk door de bewoner uit het huis gejaagd. Deze bewoner heeft de vier mannen geprobeerd te achtervolgen, maar ze zijn uiteindelijk met een auto gevlucht. Er is tijdens deze achtervolging meerdere keren geschoten. Door wie is nog niet bekend.

Aanhouding

Doordat het kenteken bij de politie bekend was, is de auto opgespoord. Rond 00.30 uur vrijdagnacht zijn de mannen in Rotterdam aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 26-jarige en een 30-jarige Rotterdammer en een 29-jarige Middelburger. Het viertal is ingesloten in cellencomplex de Mijkenbroek in Breda.