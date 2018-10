Verdachten dodelijke ripdeal Ossendrecht vrijgelaten

OSSENDRECHT/BREDA - Volgens de rechtbank in Breda zijn er onvoldoende sterke verdenkingen om aan te nemen dat de vijf verdachte Bulgaren die vastzitten voor de moord op Ulas Iskar in Ossendrecht het doel hadden de Brabander te doden. Ze komen daarom bijna allemaal maandag vrij.

Eén van hen blijft nog tot 30 november vast, hij is nog maar net opgepakt en moet onder meer nog worden gehoord over zijn rol.

Iskar werd in de nacht van 15 op 16 februari 2016 doodgeschoten in een woning aan de Burgemeester van Gilshof in Ossendrecht. Justitie denkt dat een groep van zo'n acht verdachten de wiet wilde stelen in de woning. Het slachtoffer was daar mogelijk aanwezig om de plantage te beveiligen. Hij werd met drie kogels doodgeschoten.

Dna onder nagel

De gedachte is nu dat Najim Echargui (33) uit Nijmegen degene is die Iskar zou hebben doodgeschoten. Zijn dna zat ook onder de nagels van Iskar, vertelt advocaat Menno Buntsma van de verdachte die nog blijft vastzitten. Jan-Hein Kuijpers, advocaat van de 33-jarige Karim C., zegt dat Echargui tegen C. zou hebben gezegd blij te zijn dat hij een pistool bij zich had. De Nijmegenaar zou ook de laatste zijn geweest die naar buiten kwam.

Echargui kan echter niet meer worden vervolgd voor de doodslag op Iskar. Hij werd samen met zijn broer doodgeschoten bij een café in Nijmegen. Dat gebeurde drie maanden na de fatale ripdeal in Ossendrecht. Ook daar zou een ruzie om drugs het motief zijn geweest.

Geschorst

De rechtbank vindt nog wel dat er genoeg verdenking is voor een poging tot diefstal met geweld met de dood tot gevolg. Daarom is het voorarrest niet helemaal beëindigd, maar geschorst. De straf die de mannen kunnen krijgen als ze daarvoor zouden worden veroordeeld is ook langer dan de tijd die ze in voorarrest hebben gezeten, waarschuwt de rechtbank.

Wanneer de strafzaak verdergaat is nog onbekend.