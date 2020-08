Verdachte steekincident vrijgesproken: ‘Aangifte is niet consistent’

Het voorval had plaats op 1 mei 2018 bij sportcentrum De Knotwilg in Steenbergen. De verdachte en het slachtoffer hadden kennelijk al langer een zakelijk geschil. Volgens de rechtbank was de aangever degene die de confrontatie zocht.

Zakmes

Er ontstond een handgemeen. Daarbij liep het slachtoffer een verwonding met een zakmes op in zijn hals. Het zakmes was van de verdachte. Het zou uit zijn sportbroek zou zijn gevallen. Tijdens de strafzitting werd onvoldoende duidelijk of de verdachte de verwonding had toegebracht of dat dat gebeurde als gevolg van een afwerende handeling.



De rechtbank stelt dat hetgeen de verdachte heeft verklaard ‘zou kunnen kloppen, maar misschien ook niet’. Maar in het vonnis staat ook dat de aangifte op een aantal punten niet deugt. ,,Aangever is niet consistent en volledig en niet eerlijk over zijn eigen handelen.”