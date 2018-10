Drugsafval in gestolen busje in Tholen, agenten onwel door chemische lucht

Schot in bouwplan Groeve Boudewijn te Ossend­recht

7:30 OSSENDRECHT - Na een jarenlange impasse komt er weer schot in het plan voor 32 woningen bij Groeve Boudewijn in Ossendrecht. Dinsdag buigt het Woensdrechtse college zich over het ontwerpbestemmingsplan, in november volgt een inloopavond.