Verdachte over moord op Bergse Lara Sint Jago: ‘Ik was buiten zinnen en ben naar België gereden’

UPDATEBREDA/BERGEN OP ZOOM - In de rechtbank in Breda is vandaag de zaak van start gegaan tegen Onno R., die heeft bekend zijn (ex-)vriendin Lara Sint Jago om te hebben gebracht. Dat gebeurde in 2018. De twee hadden een moeizame knipperlichtrelatie.

De 25-jarige vrouw werd met een pistool doodgeschoten in haar flat aan de Goudbaard. Haar destijds vierjarige zoontje was op dat moment nog in de woning. R. meldde zich later bij de politie. Hij verklaarde later dat zijn pistool ‘per ongeluk’ was afgegaan tijdens een spelletje met een vuurwapen bij Lara thuis. Een verklaring die het Openbaar Ministerie (OM) niet gelooft: want waarom vluchtte de verdachte naar België, gooide hij het wapen weg op de snelweg en meldde hij zich pas een volle dag later bij de politie?

Tijdens de behandeling van de zaak zal het OM met een strafeis komen.

Dood door schuld

Ter zitting blijkt dat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van dood door schuld. Uit het relaas van de rechtbank kwam naar voren dat de politie op de avond van het misdrijf is gebeld door de vader van R. Die had gemeld dat er iets met een pistool was gebeurd. De politie ging daarop naar de Goudbaard.

Daar werd een jongetje van 4 aangetroffen die zei dat mama sliep en niet wakker werd. Ze lag op de bank, in onnatuurlijke houding. Is overleden aan een schotwond door haar hoofd, aldus voorzitter van de rechtbank. In het onderzoek zijn veel getuigen gehoord, is veel onderzoek verricht en zijn veel camerabeelden bekeken.

Buurtonderzoek

Ook de familie van R. is uitgebreid gehoord. Over hoe Lara was en hoe hun relatie zich ontwikkelde. Ook ging het over het ventje van 4. De politie deed ook uitgebreid onderzoek in de buurt en hoorde een flink aantal getuigen in de flat.

De verdachte was bij Lara, omdat een tas van hem was gestolen. Zij zou een vermoeden hebben wie die tas had, haar ex-vriend. Hij zou samen met haar en twee vrienden de tas op gaan halen. R. zegt dat hij niet wist dat het zoontje van Lara in het appartement aanwezig was.

Antwerpen

De verdachte zegt dat ie altijd een pistool droeg, omdat hij zich onveilig voelde. In Antwerpen is hij een keer beschoten. Hij had het ook op de bewuste avond bij zich, vertelde hij in de rechtbank. Samengevat zei R. dat Lara het pistool afpakte en het wapen op hem richtte. Het wapen ging niet af en R. pakte het weer terug.

Daarna pakte Lara het wapen weer. Ze ging op bank liggen. R. zei dat ze geen ruzie hadden. Volgens de verdachte was de sfeer speels, maar ook wat baldadig. Op de bank heeft ze het pistool tegen haar hoofd gehouden en toen ging het wel af.

Buiten zinnen

Over wat er zich daarna voltrok zei de verdachte woensdag: ,,Ik was helemaal buiten zinnen. Geschrokken. Ben weggegaan, in auto gestapt. Naar België gereden. Ik heb het pistool uit het raam gegooid. Op bepaald moment realiseerde ik me: wat ik doe, slaat nergens op, is idioot. Toen heb ik 112 gebeld en kreeg ik de Belgische meldkamer. Ik heb opgehangen. En daarna mijn vader gebeld.”

Maar waarom vluchtte hij dan? ,,Ik realiseerde me dat ik dit moest uitleggen en dat niemand me zou geloven.” Achteraf schaamt hij zich daarvoor. Dat hij alleen aan zichzelf dacht en zich niet over Lara ontfermde.