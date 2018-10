Verdachte moord Bergse Lara eerder gepakt met doorgeladen vuurwapen

BERGEN OP ZOOM - De 24-jarige Onno R. die verdacht wordt van de moord - mogelijk met een vuurwapen - op zijn vriendin Lara Sint Jago (25) in Bergen op Zoom, is amper twee maanden geleden opgepakt voor vuurwapen- en drugsbezit.

De aanhouding gebeurde in de Hoogstraat in Roosendaal waar de politie de huurauto van R. controleerde. Daarbij vonden de agenten een doorgeladen vuurwapen, een sabel en een zakje amfetamine.

Ingrijpen

Buren en bekenden concluderen hieruit dat de politie al geruime tijd wist dat de moordverdachte, die een fors strafblad heeft, mogelijk (vuurwapen)gevaarlijk was. Ze vinden dat er daarom eerder ingegrepen had moeten worden in de explosieve situatie tussen het slachtoffer en de verdachte.

Getraumatiseerd

,,Om de haverklap hoorden we ruzies, slaande deuren en moest de politie eraan te pas komen. Dan kun je wel zeggen dat Lara geen hulp wilde en dat ze niet gewond was, maar je ziet toch dat er iets aan de hand is! Al hadden ze alleen het 4-jarige zoontje van Lara maar uit huis gehaald. Dat kind is nu voor zijn leven getraumatiseerd'', oordeelt Lara's directe buurman Rob Blesgraaf in de flat Goudbaard.

Het huilende zoontje, kind van een eerdere relatie van Lara, was in de flat toen zijn moeder werd doodgeschoten en ook toen kort daarna gealarmeerde agenten de deur in ramden.

Sleutel

Voor zover bekend was Onno R. vrijdagavond op bezoek bij het slachtoffer, met wie hij een moeizame knipperlicht had, zeggen politie en bekenden. Buren vermoeden dat de man nog altijd een eigen tagsleutel had waarmee hij toegang had tot het appartementencomplex en Lara's woning. ,,Of ze heeft hem gewoon binnengelaten. Het moet allemaal op de beveiligingscamera's staan'', oppert een bewoner.

Jacht

Diezelfde camera's moeten ook geregistreerd hebben dat R. kort na het misdrijf rond 01.15 zaterdagmorgen uur uit de flat is gevlucht, naar zijn appartement in Antwerpen dat hij sinds kort huurde. Volgens Belgische media hebben ANPR-camera's langs de snelweg A4 de auto van de verdachte geregistreerd en is er in België fors jacht op de man gemaakt. R. meldde zich een dag later vrijwillig bij de politie in Bergen op Zoom. Advocaat Henk van Asselt zegt niet inhoudelijk te kunnen ingaan op de verdenkingen tegen R. omdat zijn cliënt in beperkingen vastzit.

Quote Lara was altijd stipt, keurig op tijd. Een modelwerk­ne­mer. We hebben nooit iets aan haar gemerkt Frank van der Avert, Directeur restaurant Saus/De Raayberg

Bij restaurant Saus in Bergen op Zoom is de moord ingeslagen als een bom. Lara werkte sinds april vorig jaar in de zaak. ,,Eerst als bediende, later als junior keukenhulp. Dat deed ze heel graag. We waren haar aan het opleiden tot kok'', zegt directeur Frank van der Avert van zalencentrum De Raayberg, waar Saus onderdeel van is.

De horecaman beschrijft het slachtoffer als een 'vrolijke, opgewekte jonge vrouw': ,,Lara was altijd stipt, keurig op tijd. Een modelwerknemer. We hebben nooit iets aan haar gemerkt, al praatten we nooit over privé. Ze nam in haar vrije tijd haar zoontje soms mee. Ze begon echt bij de Raaybergfamilie te horen.''

Vrijdag en zaterdag was Lara volgens Van der Avert toevallig vrij: ,,Zondag had ze weer moeten beginnen. We zijn er allemaal stil van.''

Geen stille tocht