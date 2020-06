Verdachte moeder en zoon in moordzaak Van der Heyden op vrije voeten

Ze zijn niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. ,,Dat was niet nodig voor het onderzoek", zegt woordvoerster Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie. Ze benadrukt dat de twee verdachten blijven.

Al in beeld

De politie maakt vorige week geen bijzonderheden bekend over de vermoede rol van de twee nieuwe verdachten bij het misdrijf, in juni 2019. Moeder en zoon waren eind vorig jaar al in beeld bij de recherche en zijn toen als getuigen gehoord. Nadat de politie informatie had gekregen dat de zoon geholpen zou hebben bij het misdrijf, onder meer door een wapen te dumpen, is hij destijds ook als verdachte verhoord maar niet aangehouden.

Verhoord

Moeder en zoon worden in de ontvoering- en moordzaak alleen verdacht van ‘diefstal met geweld, afpersing, opzettelijke vrijheidsberoving en gijzeling’. Of de twee in de nieuwe verhoren (meer) informatie hebben prijsgegeven over hun mogelijke rol of die van mede-verdachten, maakt justitie niet bekend.

Onderdak

De zoon had vorig jaar zomer een verhouding met Cheyenne V., de jonge vrouw uit Steenbergen die samen met haar moeder Edna V. uit Steenbergen ook verdachte is. De moeder uit Bergen op zoon bood kort na het misdrijf enige tijd onderdak aan hoofdverdachten Nicky S., zijn (ex-)vriendin Wanda van R. en haar twee zoons.