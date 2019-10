Verdachte huurde loods in Bergen op Zoom: drie jaar geëist voor tas met 16,5 kg coke

The MusiCompa­ny repeteert voor nieuwe voorstel­ling: ‘een echte klassieke Broadway­show’

20:01 BERGEN OP ZOOM - In de theaterzaal van het Mollerlyceum is The MusiCompany de komende periode druk aan het repeteren. De veertig spelers, muzikanten en crew bereiden zich voor op hun nieuwe voorstelling How to succeed in business without really trying.