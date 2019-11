Verdachte drugsbende met drie labs is schoonzoon Klaas Otto

Expert: ‘goedkoop rvs in De Schelp gebruikt’

9:43 BERGEN OP ZOOM - Voorgeschreven in het bestek voor zwembad De Schelp was niet gewoon roestvast staal zoals het rapport van PROOF adviseurs doet voorkomen, doch rvs van de specifieke kwaliteit AISI 316 TI. Deze door toevoeging van titanium dure soort rvs is beter bestand tegen gebruik in omgevingen met chloor.