‘Verboden routes vrachtwagens in navigatie zetten om sluipverkeer te voorkomen’

OSSENDRECHT - Bij ongelukken en files op de snelweg A4/A58 rijden nog altijd te veel vrachtwagenchauffeurs verboden sluiproutes via de dorpskernen van Calfven en Ossendrecht. Daarom wil de gemeente Woensdrecht die gegevens laten opnemen in navigatiesystemen.

Om de doorstroming op de noord-zuidcorridor A4/A58 soepel te houden, onder meer op de knooppunten Zoomland en Markiezaat, voert Woensdrecht al jaren een lobby met Bergen op Zoom, Steenbergen en de Regio West-Brabant.

A4 doorgetrokken

,,We zaten al vaker samen aan tafel met Rijkswaterstaat sinds de A4 is doorgetrokken”, zegt de Woensdrechtse verkeersdeskundige Jeroen Leijdens. ,,Sindsdien is verkeer richting België dat vroeger de A16 nam steeds vaker gaan kiezen voor A4/A58. Dat gaf in onze regio meer verkeersdruk en dus ook meer ongevallen.”

Bijkomend probleem is dat veel vrachtwagenchauffeurs bij ongelukken en files de snelweg ontwijken, weet Leijdens. ,,Dat omzeilen ze dan door binnendoor te rijden.” Dat gebeurt vanuit België via de afslag Zandvliet, waarna de trucks door de dorpskernen van Calfven en Ossendrecht koers zetten richting Bergen op Zoom.

Verkeersregelaars en politie

De gemeente Woensdrecht stelde een vrachtwagenverbod in voor wie geen aantoonbare bestemming heeft in die dorpen en zet bij files verkeersregelaars in die chauffeurs bij de afslag Zandvliet al terugsturen. ,,En de politie bekeurt ook, maar we kunnen er niet altijd hele dagen bovenop zitten.”

Wat moet helpen is een lobby richting de makers van navigatiesystemen. ,,Die leiden chauffeurs toch nog vaak via onze wegen omdat die vrachtwagenverboden daar niet in staan. Wij willen die data aanleveren, zodat ze alsnog daarin opgenomen worden. Hopelijk voorkomt dat sluipverkeer door onze kernen als het vastloopt op de snelweg.”

