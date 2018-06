Verbijstering over sluiting steunpunt in de Zoomflat

Drie keer in één maand schapen gestolen bij fokker in Hoogerhei­de

27 juni HOOGERHEIDE - Schapenhouder Sjaak Hoeks uit Hoogerheide is binnen een maand tot driemaal toe slachtoffer geworden van diefstal. Hij verloor in totaal twaalf schapen, waarvan de waarde door kenners wordt geschat op enkele duizenden euro’s. ,,Het gaat niet om het geld. Het is het chagerijn en de ellende’’, reageert de fokker. De recherche heeft de zaak inmiddels in behandeling.