Vele duizenden euro's gedoneerd voor uitvaart 12-jarige Duncan uit Dinteloord

DINTELOORD - Ze wilden hun zoon het mooiste afscheid geven. De 12-jarige Duncan van der Goot uit Dinteloord overleed eind november aan een zeldzame vorm van kanker. Bij zijn afscheid wilden ouders Marcel en Brenda zijn leven vieren. De kerk in Dinteloord was bij zijn uitvaart helemaal volgelopen: 800 mensen namen daar afscheid van de jonge, vrolijke voetballer. Het gevolg: een gepeperde uitvaartrekening.

Vrienden van de ouders vinden dat zij onbekommerd hun verdriet moeten kunnen verwerken. Zonder na te denken over de uitvaartrekening. Ze hebben daarom een doneeractie opgezet. Via een website kunnen mensen geld doneren om de uitvaart van Duncan te bekostigen. Binnen korte tijd is al meer dan 6.500 euro gedoneerd.

'Waardig afscheid'

De rekening van de uitvaart was namelijk opgelopen tot 20.000 euro. Het was dan ook niet zomaar een afscheid: er was catering, er werd een aggregaat ingehuurd om de oude kerk te verwarmen en nog veel meer. ,,Het werd een heel waardig afscheid, met prachtige herinneringen'', zegt Bart Schouwink namens de vriendengroep.

De massaal bezochte uitvaart liet het ook al zien: de familie is geliefd in Dinteloord. ,,Ze zijn heel actief in het verenigingsleven'', zegt hij namens de vriendengroep. ,,Voetbal, carnaval, Sinterklaas, noem maar op. Iedereen kent ze.''

Veel gedoneerd

Het overlijden van Duncan was dan ook een schok in het dorp. ,,Hij was zo jong. Dat grijpt naar je keel. Het enige wat je dan kunt doen is aanwezig zijn bij de uitvaart.''