Veiligheid Bergse sluis in het geding: renoveren voor 4,2 miljoen is noodzaak

BERGEN OP ZOOM - De Burgemeester Peterssluis verkeert in dusdanig slechte staat dat renovatie niet langer kan wachten. ,,Dan komt de veiligheid in het geding”, erkent wethouder Patrick van der Velden. Daarom is, ondanks de miserabele financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom, de enorme klus voor 4,2 miljoen gegund aan Istimewa Elektro die zo snel mogelijk met de werkzaamheden begint.

Dit najaar, voor aanvang van het stormseizoen, moeten de sluis en bijbehorende brug weer aan de veiligheidseisen voldoen. Het sluiscomplex wordt deels gerenoveerd en deels vernieuwd. Dat er iets moest gebeuren, was al langer bekend.

Nog 4,2 miljoen van 5 miljoen over

Al in november 2018 is een aanbestedingsprocedure opgestart voor de renovatie. De gemeenteraad heeft daarvoor bijna vijf miljoen euro op de plank gelegd. ,,Van dat bedrag is nu nog 4,2 miljoen over”, zegt Van der Velden. ,,De afgelopen jaren zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden en noodoperaties uitgevoerd.”

De Burgemeester Peterssluis dateert uit 1964 en ligt aan de Van Konijnenburgweg. De elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties inclusief de besturings- en controlesystemen zijn verouderd en versleten. De sluis en brug leveren een belangrijke bijdrage aan de infrastructuur van het industrieterrein Noordland en de Theodorushaven, die in verbinding staat met het Schelde Rijnkanaal.

Risico's

Istimewa die het werk gaat uitvoeren is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij het onderzoek naar de hersteloperatie van het complex. Het is een omvangrijk en ingewikkeld project wat risico’s met zich meebrengt. Maar een financiële buffer heeft de gemeente niet. ,,Er is krap een ton beschikbaar voor onvoorziene uitgaven in dit project”, weet Van der Velden die er vanuit gaat dat de klus voor 4,2 miljoen geklaard gaat worden. ,,De aannemer tekent ook voor drie jaar onderhoud. Dat sterkt ons in de gedachte dat er kwaliteit geleverd wordt. Ook verwachten we nauwelijks meerwerk omdat Istimewa volledig op de hoogte is van de onderhoudsstatus van de sluis.”

Alternatieven

Vanwege de slechte financiële positie van Bergen op Zoom is ook gekeken naar alternatieven. Uitstel is vanwege veiligheid geen optie. Bovendien zouden de onderhoudskosten fors stijgen. Het brugdek is in zeer slechte staat en er zijn ook steeds vaker storingen aan het besturingssysteem.

Daarnaast is gekeken naar het tijdelijk buiten gebruik stellen van het sluizencomplex. De brug zou dan continu openstaan. De watergerelateerde bedrijven kunnen dan gewoon verder, maar als zich een calamiteit voordoet bij Sabic of Cargill, moeten bedrijven die in de buurt van de Burgemeester Peterssluis liggen, daar langs kunnen evacueren. Hulpdiensten moeten ook makkelijk toegang hebben tot de bedrijven. Het openstellen van de brug is daarmee geen optie.

Brug dicht kost liggeld

Het dichtzetten van de brug heeft weer grote consequenties voor de waterbedrijven, maar ook voor de pleziervaart. De gemeente verwacht bij dit scenario dat het Havenkantoor tussen de 350.000 en 400.000 euro aan haven- en kadegelden misloopt.