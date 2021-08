Veertig jaar ‘Vrienden van de Ansjovis’, net nu er amper ansjovis in de Oosterschelde te vinden is: ‘Heel triest’

Lampionnen fleuren De Parade op: ‘Blij dat er eindelijk weer iets positiefs gebeurt’

13 augustus BERGEN OP ZOOM - In winkelgebied de Parade in de Bergse binnenstad hangen sinds kort vrolijk gekleurde lampions. ,,We willen sfeer, we willen gezelligheid”, zegt Anne van Rijswijk van Retro Store in de Lombardenstraat. ,,Klaar met corona, gewoon weer leuke dingen doen.”