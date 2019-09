Veertig jaar The Blue Nights: ‘Uitgespeeld? Echt niet’

Gevecht tegen flat Op de Weele gaat door

13:23 BERGEN OP ZOOM - De Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom gaat door met de strijd tegen de flat Op de Weele bij het Klein Arsenaal in het stadscentrum, ook al staat het complex er al. Bij de Raad van State in Den Haag vroeg de vereniging om omgevingsvergunning voor de flat in te trekken.