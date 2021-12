Veertig gezinnen krijgen een hartverwarmend kerstpakket

Het is een goede gewoonte van Caritas De Bron uit de gemeente Woensdrecht, om elk jaar in samenwerking met de Protestantse Diakonie Woensdrecht in de Volksabdij in Ossendrecht een kerstdiner aan te bieden voor mensen die bij de voedselbank, WijZijn en VluchtelingenWerk bekend zijn. In 2019 werd dit voor de tiende keer georganiseerd.

Omdat het kerstdiner vorig jaar door corona niet door kon gaan, had Caritas dertig kerstpakketten samengesteld. In de pakketten zaten waspoeders, diverse drogisterijartikelen, kerstversieringen. En natuurlijk zaten er ook aardigheidjes bij voor de kinderen.

,,We hebben deze pakketten toen afgeleverd bij de uitgiftehal voedselpakketten Woensdrecht, waar ze door Jeroen Houben namens Caritas en de Diakonie zijn overhandigd aan de doelgroep”, vertelt Thea Dierckx, voorzitter Caritas De Bron.

Veertig gezinnen

Helaas kan ook dit jaar het kerstdiner met ouders en kinderen wederom door de coronapandemie niet doorgaan. ,,Daarom hebben we een inventarisatie gemaakt, samen met de voedselbank, WijZijn Traverse en Vluchtelingenhulp. We hebben nu mooie kerstpakketten gemaakt voor de veertig gezinnen, die zijn aangemeld. In totaal gaat het om zeventig volwassenen en veertig kinderen”, vertelde Dierckx woensdagmiddag tijdens het samenstellen van de pakketten in de R.K kerk in Hoogerheide.

Sponsoring

Ze heeft lovende woorden voor de plaatselijke ondernemers. ,,Bij onze inkoop bij de plaatselijke middenstand, werden we ook zodanig gesponsord, dat we extra mooie pakketten voor zowel de volwassenen als de kinderen konden samenstellen. Mede dankzij de Jumbo, snoep van de firma Matthijs, kinderboekjes van Primera en Kerstrozen van Bei Hanneke, kunnen we de mensen verblijden met mooie hartverwarmende kerstpakketten.”

Een aantal vrijwilligers is deze week aan de slag gegaan om de mandjes voor de gezinnen en de kinderen te vullen en feestelijk in te pakken. Gistermiddag was om 16.00 uur het kerstdiner gepland. In plaats van het diner werden de goed gevulde mandjes nu in de kerk, overhandigd aan de gezinnen.

