Veelzijdig stadje en idyllische rust aan de Bovensas

ZuiderwaterlinierouteDe Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 3: lopen in en om Steenbergen.

Eerder fietsten we door en rond Steenbergen. Dit keer verkennen we de vestingstad en haar omgeving te voet. Dat doen we, net als in Bergen op Zoom, met de app van de West-Brabantse Waterlinie. We starten aan de haven van Steenbergen en verlaten het dorp via de Oost-Havendijk. We duiken de polder in en merken daar dat het stadje zijn expansiedrift niet kan onderdrukken.

Na een korte kennismaking met een vinexwijk bereiken we de Dinteloordseweg, die niet uitblinkt in rust, maar wel in uitzicht. We gaan rechtsaf, dwars door het grasland. Omdat we geen pad zien, twijfelen we dit dijkje wel tot de route behoort. Het zou zomaar een dwaling in de app kunnen zijn. Maar aan de overkant, op de kruising met de Mariadijk, staan bordjes en paaltjes die duidelijk naar de onverharde Mariadijk wijzen, dus we wagen het erop.

Via het boerenland komen we uit op de Zuidzeedijk. Die blijven we volgen tot huisnummer 16. Daar gaan we een 'eigen weg' in. Borden waarschuwen ons voor loslopende dieren, maar dat blijkt mee te vallen. De woest blaffende Dobermann blijft keurig achter het hek, de schapen met indrukwekkende hoorns grazen rustig door en ook de ezels vinden ons niet bijster interessant.

De Bovensas / Blauwe Sluis. © Rijan van Leest Als we de beestenboel achter ons hebben gelaten, merken we hoe vredig het hier is. Aan de Steenbergsche Vliet wachten wat hengelaars in stilte af of de vissen willen bijten. Langs de uienvelden lopen we verder tot aan de sluizen van de Bovensas.

De Roode Weel met vogelkijkhut. © Rijan van Leest De sluizen vormen met de enkele woningen, natuur, bootjes en de Steenbergsche Vliet een idyllisch plaatje. In 1944 was het hier echter verre van rustig. In oktober van dat jaar bliezen de Duitse bezetters de twee ijzeren sluisdeuren en diverse windwerken op, zodat het achterliggende gebied onder water zou lopen. Dat gebeurde echter niet. In januari 1945 werd de sluis weer als spuisluis in gebruik genomen. Ruim veertig jaar later, in 1987, verdwenen de getijden op het Volkerak en het Zoommeer en werd de sluis overbodig.

We volgen de Blauwe Sluis naar de Beatrixsluis, waarachter de Baak ligt. Verderop ligt nog zo'n waterplas: de Roode Weel, waar voor natuurliefhebbers een vogelkijkhut is gebouwd. Met een beet-je geluk spot je er vogels als de bruine kiekendief, waterral of watersnip.

Terug in Steenbergen volgen we de Krommeweg, waar we even stilstaan bij het Veldkruis, dat er sinds 1933 herinnert aan het rijke roomse leven. De Krommeweg doet zijn naam eer aan. De weg volgt immers de buitenwerken van de vesting die kort na 1700 voltooid werden. Verderop ligt het

Het Gibson en Warwickmonument of het Dambustersmonument in Steenbergen. © Rijan van Leest Galgenveld, waar vermoedelijk al sinds de dertiende eeuw de stadsgalg stond. De galg stond in het zicht van de Wouwsepoort, zodat bezoekers direct wisten dat ze zich in Steenbergen dienden te gedragen. In het Stadspark staan we stil bij het Gibson en Warwickmonument, of het Dambustersmonument. De propeller herinnert aan de geallieerde vlieger Guy Gibson en zijn navigator Jim Warwick die op 19 september 1944 net buiten Steenbergen neerstortten met hun jachtvliegtuig.

In het historische stadscentrum leren we dat de bouwstijl van het centrum vrij uniek is. En veelzijdig. Veel gevels stammen uit de negentiende eeuw, een periode waarin bouwstijlen uit de voorgaande periodes werden gecombineerd. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de twee kerken die we eerder al tijdens de fietstocht bewonderden. De neogotische Sint-Gummaruskerk en de neoclassicistische Witte Kerk zijn in dezelfde periode gebouwd, maar elk in een heel andere stijl.

Tot slot gaan we op zoek naar een gevel waaraan een menukaart hangt. Het is tijd voor een welverdiende borrel na deze 14 kilometer lange wandeling.

De rooms-katholieke Gummaruskerk in Steenbergen. © Rijan van Leest