Veelgeplaagd zwembad De Schelp sluit wederom deuren

video Cruciaal bewijsstuk in zaak loodgieter­moord: ketting­zaag uit het water gevist

14:39 De kettingzaag waarmee het lichaam van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden in stukken is gezaagd, is woensdag uit het water gevist. Politie en justitie hebben daarmee een nieuw en cruciaal bewijsstuk in handen in de zaak tegen de verdachten van de gruwelijke moord.