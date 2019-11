Veelbelovend KWEEK in Bergen op Zoom sluit de deuren

Toelich­ting rapport De Schelp: RVS in alle gevallen ongeschikt voor zwembad

26 november BERGEN OP ZOOM - Het maakt niet uit welk type roestvast staal is gebruikt bij de bouw van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Zowel de soorten 304 als 316 TI zijn niet geschikt voor gebruik in zwembaden. En gaan op termijn roesten. Dat stelt Laura Huntjes van onderzoeksbureau PROOF tijdens de commissievergadering.