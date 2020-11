Veel woninginbraken in Bergen op Zoom: politie vraagt burgers alert te zijn

Niet aarzelen

De vraag aan de burgers is om niet te lang te aarzelen om 112 te bellen. ‘Hoor of zie je iets verdachts en vertrouw je het niet, dan mag je direct 112 bellen! Bijvoorbeeld bij glasgerinkel of gestommel bij een woning of het zien van onbekende personen in een tuin. Wij komen liever een keer voor niets dan te laat!’ Ook bij inbraken geldt dat elke minuut telt. Hoe sneller de politie weet dat ergens iets mis is, hoe groter de kans dat ze de daders in de kraag kunnen vatten.