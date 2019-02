Veel volk op infoavond over gasloze, groene wijk Noordrand in Ossendrecht

Voetbal­markt RKSV voor ‘nieuw bloed’ om tegengaan vergrijzen­de vrijwilli­gers­groep

20 februari HALSTEREN - De vrijwilligersmarkt van voetbalclub RKSV Halsteren is voor herhaling vatbaar. Dat zegt organisator Patrick Koek. Op de avond in de kantine op sportpark De Beek zijn enkele tientallen mensen afgekomen die interesse hebben getoond in de openstaande vacatures. "We hebben goede gesprekken gevoerd", zegt Koek.