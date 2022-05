Veel publiek, minder ruiters op Concours Hippique in Halsteren: ‘Hier is het tenminste nog gezellig’

Cor ving 37 kinderen uit kansarme gezinnen op uit het buitenland: ‘Gelukkig kan ik vrijwilli­gers­werk doen’

Cor Snepvangers-van den Enden (71) is vrijwilliger bij de parochie H. Antonius van Padua in Lepelstraat. Als de Zusjes Van den Enden zong ze met haar zes zussen voor ouderen en zieken en ving als gastgezin heel lang kansarme kinderen op uit diverse landen. Ze is actief in de Wereldwinkel Wereldwijd en collecteert voor Reumafonds, MS en Nierstichting.

22 mei