Veel kritiek op plannen huisvesting arbeidsmigranten Dinteloord

Uitzendbureau Flex Employment uit Oudenbosch wil naast het sportpark aan de Molenkreek een wijkje realiseren waar 250 arbeidsmigranten kunnen wonen. Polen of Hongaren die bijvoorbeeld in de kassen bij het AFC Nieuw Prinsenland werken. ,,Er komen een aantal blokken bij elkaar'', legt projectontwikkelaar Arjan van de Graaf van ProHuis uit. ,,We hebben daarbij goed naar de omgeving gekeken en willen de huizen een landelijke uitstraling geven.''

Recreatiewoningen

Per blokje komen tussen de 22 en 28 bedden. Geschikt voor alleenstaanden, maar het is ook de bedoeling dat gezinnen er kunnen wonen, zegt Van de Graaf. Zij delen in ieder geval een gemeenschappelijke ruimte. Maar verder zijn er geen voorzieningen gepland. ,,Als ze hun boodschappen willen doen, is het de bedoeling dat ze naar de plaatselijke supermarkt gaan, dan hebben de ondernemers er ook wat aan. En we hopen dat ze zich bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging aanmelden, dat bevordert de integratie ook.''

Volledig scherm Zo moet het wijkje eruit komen te zien. © Majda Ouhajji Mocht er in de toekomst minder vraag zijn naar woningen voor arbeidsmigranten, dan zouden de huisjes ook gebruikt kunnen worden als recreatiewoningen.

De Dinteloorders die op de inloopavond af waren gekomen, waren over het algemeen niet te spreken over de plannen. Waarom het wijkje niet wat dichterbij de kassen geplaatst kon worden. Ook maakten ze zich zorgen om de mensen die er komen wonen.

Overlast

Ruud Blok is fel tegen, vertelt hij. Hij vreest voor waardevermindering van zijn woning. En voor overlast. ,,Ze integreren niet en spreken d e taal niet. Ik ben van mening dat je beter kunt versnipperen over de zes kernen van Steenbergen. En dan tien per kern. Dat is meer dan genoeg.'' Leo van den Eijnde baalt dat hij als omwonende niet veel eerder bij het project is betrokken. ,,Ik wist van niks, tot deze uitnodiging plots op de deurmat lag. Ik heb het idee dat Dinteloord het afvoerputje van de gemeente Steenbergen aan het worden is.''

Wie wel blij is met de plannen is de Poolse Monica Wu. Zij woont nu in Oudenbosch, maar werkt via Flex Employment in Dinteloord. Ze vindt het een mooi plan. ,,Op die manier woon ik veel dichterbij mijn werk'', zegt ze.

Wethouder Petra Lepolder is te spreken over het plan. Het zorgt ervoor dat er minder overlast in de woonwijken is. ,,En zulke plannen stuiten altijd op weerstand. Ik vind het goed om al vroeg in het traject met mensen te gaan praten. Op basis van deze avond kunnen we kijken of het plan eventueel aan te passen is.''