Veel interesse voor appartementen in leegstaande Bergse V&D

BERGEN OP ZOOM - Waar ooit paaschocola of prijzencircus volk lokten naar de V&D aan de Stationsstraat, doken donderdagavond 150 à 200 buren en belangstellenden op in het leegstaande pand waar de BVR Groep 45 appartementen wil realiseren.

Anno 52 luidt het project, verwijzend naar de opening van de Bergse V&D. Velen vullen op de drukke inloopavond een contactformulier in. ,,Leuk plan. Wij zien ons wel van de Plaat naar hier verhuizen nu de kinderen de deur uit zijn en wij een dagje ouder worden. Als het betaalbaar is", zegt Carry Hees. ,,Alles lekker in de buurt. En je kunt de Optocht en de Maria Ommegang zien", lacht haar man Fons.

Buurman Adrie in de Weij van appartementencomplex Noyelles noemt het positief dat er weer leven komt in deze hoek van de stad. ,,Hoog tijd. Al zijn we benieuwd hoe ze omgaan met overlast en inkijk. Ons dakterras komt nu tegen het V&D-pand aan.”

Inkijk beperken

BVR-projectleider Ted Dane zegt de inkijk te beperken. ,,Op de eerste etage komen 19 appartementen, op de tweede 18 en dat toppen we nog op met acht appartementen daarboven, maar die blijven een eind weg van de rand.” Prijzen voor de woningen, van 70 tot 140 m², noemt hij pas in het najaar. ,,Hangt ook af van opties die kopers willen, zoals vouwramen of loggia's.”

Dane ziet genoeg interesse voor de 2000 m² winkelruimte, te verdelen in twee à zes units. ,,Meer hoeft niet, maar wonen op de begane grond is geen optie in de binnenstad.” Concurrentie met andere commerciële ruimtes sluit hij niet uit.

Stadssupertje