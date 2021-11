Veel giftig PFAS in rioolwater West-Brabant: ‘Over de herkomst tasten we in het duister’

Roger Vingerhoeds, waterketentechnoloog bij het waterschap Brabantse Delta, was betrokken bij het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van waterschappen-denktank Stowa en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,In de rwzi in Bath komt al het afvalwater samen van 35 dorpen en steden in West-Brabant om gezuiverd te worden. We vermoeden dat een groot deel van de PFAS afkomstig is van de industrie. Daar komt het vaakst PFAS voor”, aldus Vingerhoeds.



,,Het onderzoek is uitgevoerd bij acht zuiveringsinstallaties. Vooral daar waar veel industrie is, zagen we veel PFAS. En op Bath is veel industrie aangesloten. Moerdijk, Roosendaal, Bergen op Zoom. Maar we weten het niet zeker. Als je kijkt naar de rwzi in Piershil, daar is weinig industrie op aangesloten, maar daar troffen we toch veel PFAS aan. Over de herkomst tasten we dus eigenlijk in het duister. Daar moeten we nader onderzoek naar doen.”