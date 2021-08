Veel coureurs, veel kramen en racende politici in Huijbergs feestweekend: ‘Dit zijn recordaantallen’

column Van laadpaal naar laadpaal op vakantie: doet ie het of doet ie het niet?

20 augustus We gingen met zijn tweeën op vakantie. Gezien de laatste rampberichten over ons milieu zouden we de elektrische auto van mijn lief nemen. Een week voor vertrek bereikten ons de eerste rampberichten over het opladen van elektrische auto’s in het buitenland.