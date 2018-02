Veel bier en oorkondes bij Burrieborrel in Steenbergen

STEENBERGEN - Het gemeentehuis is normaliter niet een plek die je associeert met livemuziek, vele liters aan bier en verklede mensen. Toch is dat precies hoe die van Steenbergen vrijdag was. Voor de negende keer was daar namelijk de Burrieborrel, waar de prinsen, de carnavalsverenigingen en de burgemeester samen carnaval inluiden. Laatstgenoemde had voor deze editie ook iets speciaals in petto...

Het is kwart over vijf als burgemeester Ruud van den Belt aan zijn welkomstwoord begint. Na het noodzakelijke verkiezingsgrapje ('de muziek klinkt net zo goed als ons verkiezingslied!') roept hij de Prinsen Carnaval van Strienestad, 't Vosse-ol en Pompedurp (Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland) naar voren.

De voorzitters van Stichting Carnaval De Heen, Stichting Kruislands Karnaval, Stichting Karnaval Steenbergen en Carnavalsvereniging 't Vosse-ol moeten ook op het podium komen.

Jubileum

Van den Belt noemt eerst het vijfenvijftigjarig-jubileum van de carnavalstichting van Pompedurp als iets om te vieren. "Maar natuurlijk ook dat jullie bezig zijn om de jeugd bij carnaval te houden, want dat gaat niet vanzelf. Onze waardering voor jullie, laten wij graag zien met De Heraut (een onderscheiding voor onder andere organisaties die zich inzetten voor de gemeenschap, red.)."

De voorzitter en Prins krijgen een oorkonde en beeldje in de handen gedrukt. Vrij snel volgen ook Strienestad en Strienedurpke (De Heen), als laatste is 't Vosse-ol aan de beurt.

"Wisten jullie dat als je kijkt naar de oude grenzen, Nieuw-Vossemeer de eerste plaats was waar carnaval werd gevierd? ", zegt de burgemeester. "Nog in 2014 vierde ze hun vijfenvijftigjarig-jubileum. Maar wachten op de zesenzestigste, dat doen we niet. Dus ook voor jullie, De Heraut!"

Podium

Alle prinsen en voorzitters staan te glimlachen op het podium, allen met of een oorkonde of beeldje in de hand. "Dank jullie wel en welkom op het feestje!", sluit Van den Belt af, waarna dweilband BenD'1 begint met spelen.

Eric Spruyt, lid van Carnavalsverenging 't Vosse-ol, vindt het terecht dat de prijzen zijn uitgereikt. "Daarnaast is het toch wel leuk. Er zitten mensen in de organisatie die actief carnaval levend houden, en bijvoorbeeld ook bezig zijn met de jeugd in Nieuw-Vossemeer te houden. Die zijn wel de toekomst natuurlijk, dan is het wel ontzettend jammer als wij het Jan Kellebal hebben, maar dat er veel jeugd is naar het Neuzenbal in Bergen op Zoom. Wat ik van de Burrieborrel vind? Hartstikke mooi, echt een leuk initiatief! Zo werk ik bij Sabic waarbij veel collega's in de regio werken, dan is het leuk om ze op zo'n evenement weer een keer te kunnen zien."