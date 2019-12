Veel belangstelling voor wonen in Cort Heyligerskazerne in Bergen op Zoom

Deze windmolens worden niet vervangen door hogere exemplaren: gemeente verrast, omwonenden blij

18 december HALSTEREN - Innogy gaat geen molens van 180 meter plaatsen in de Halsterse Auvergnepolder. Voor het bedrijf is dat niet rendabel. De gemeente is onaangenaam verrast en wil met andere initiatiefnemers het gesprek aangaan om te kijken of zij wel windmolens willen plaatsen.