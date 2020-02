Veel belangstelling voor praalwagens van optocht Wjeeldrecht

HOOGERHEIDE - Met de wind in de zeilen verliep de optocht in Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht) maandagmiddag vlekkeloos. De stichting Openbare Feestelijkheden (SOF), die elk jaar de optocht organiseert, had besloten om de optocht een half uur eerder te laten vertrekken. Hierdoor had de fraaie stoet, net voor dat de wind weer begon aan te trekken, de finish bij het gemeentehuis in Hoogerheide bereikt.

De tien grote praalwagens reden probleemloos en in volle glorie, onder veel belangstelling, door de straten van Woensdrecht en Hoogerheide. Voorin de optocht reed de nieuwe Garde Looike. Haar voorgangers reden altijd met spuit 11, maar de nieuwe Garde, Dewi Verheezen, reed rond op een pliessiebrommertje en keek of de route veilig was voor de optocht.

Strijd tussen vier clubs

De eerste grote wagen die voorbij schoof was die van De Boys Zonder Naam. De club uit Hoogerheide begon een jaar of tien geleden als jeugdbouwclub, maar kan inmiddels wedijveren met de andere bouwclubs. De Boys hadden dit jaar een grote mobiele keuken gebouwd met specialiteiten uit de hele wereld.

Het publiek was vooral benieuwd met wat voor fraais de bouwploegen De Bokkerijders en De Durdouwers uit Huijbergen en De Papagaai en De Kooi uit Hoogerheide weer op straat zouden komen. De vier clubs strijden in Wjeeldrecht al vele jaren om de eerste prijs. De Bokkerijders hadden dit jaar gekozen voor Amerikaanse sporten. De wagen van acht meter hoog werd voorafgegaan door een American Footbalteam. Op de wagen stonden basketballers en honkballers en klonk het Amerikaanse volkslied.

Flinke kluif voor jury

De Durdouwers gingen de jungle in met het thema 'Going Wild’ met op hun wagen apen, olifanten en leeuwen en veel oerwoudgeluiden. De Papagaai had zich verdiept in de geschiedenis van het carnaval en beeldde het plezier, maar ook het katholieke karakter van het carnaval uit.

Voor de jury weer een flinke kluif om uit te zoeken wie de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. Na lang beraadslagen werden de meest punten toegekend aan De Bokkerijders, die ook de publieksprijs wonnen. Tweede werd de wagen van de Durdouwers. De derde prijs ging naar De Papagaai.

Zorgen om toekomst

Andere fraaie wagens die in de optocht meereden waren van Leve de Lol en Is Da Wa uit Putte en bouwclub We Zen Wir De Leste uit Wouw. De optocht stond vooral in het teken van de Wjeeldrechtse prins Fon die de allerlaatste rit maakte door zijn prinsenrijk. Fon sloot de optocht af op de majestueuze prinsenwagen, vervaardigd door bouwclub de Kooi. In de optocht en langs de route waren er regelmatig bordjes te lezen met de tekst "Prins Fon bedankt".