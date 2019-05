Veel belangstelling voor biologische producten tijdens ‘Tour de Boer’ in Bergen op Zoom

Bij het biologisch-dynamisch groenten bedrijf De Kromme Lepel aan Laageinde in Bergen op Zoom kregen de vele bezoekers tijdens rondleidingen uitleg over de gewassen in het veld en in de kassen, ze konden bij de saladebar een biologische salade bestellen en zelf duizendschonen plukken in de bloemenpluktuin. In de oogsttuin mochten ze zelf sla, snijbiet en rucola snijden.

Alle boodschappen

Olga en Karl Jorissen uit het Belgische Kapellen waren op bekend terrein. ,,Wij komen hier wekelijks, al drie jaar. Hier kun je zien waar het groeit. We kopen hier alles. Het is ook niet duur," zei Olga. ,,Wij doen al onze boodschappen in Nederland. Caroline Quist van boekhandel Quist in Bergen op Zoom koopt hier ook alles. Zij heeft ons aan dit adres geholpen."

Volledig scherm Peet de Krom van Biotuinderij De Kromme Lepel in Lepelstraat. Peet en Elza de Krom telen groenten en fruit op veganistische basis, als een van de eersten in Nederland. © Marco De Swart

Gratis aspergesoep

Bij gasterij de Kladde in buurtschap Kladde in Lepelstraat zat het terras bomvol. De meeste mensen waren op de fiets gekomen en genoten op het terras van een gratis kom aspergesoep en van de salade. Eigenaar Cora Luijks vertelde dat de asperges van Van Tiggelen kwamen en de sla van De Kromme Lepel.

Rondleiding en BBQ