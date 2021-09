Vechtscheiding en strijd met jeugdzorg centraal in film met Bergse Ilona: ‘Het moet echt anders’

Inbraak in complex waar balkons instortten: 'Het laagste van het laagste'

4 september OUDENBOSCH - In de nacht van vrijdag op zaterdag is op twee plaatsen ingebroken in het Oudenbossche appartementencomplex, waar eerder die week twee balkons instortten. Burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge heeft er geen goed woord voor over: ,,Op zo'n laffe manier misbruik maken van toch al zo'n ellendige toestand is werkelijk het laagste van het laagste.”