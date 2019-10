Vechtpartij in Bergen op Zoom mondt uit in mishandeling van agent

Getuigen meldden rond 01.00 uur dat er een vechtpartij met ongeveer twintig personen gaande was in de Lievevrouwenstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleken de vechtersbazen zich te hebben verplaatst naar de Steenbergsestraat. Eén jongeman was knock-out geslagen en zou nog geschopt zijn terwijl hij al buiten kennis op straat lag. Terwijl een agent zich over hem ontfermde, kwam hij langzaam weer bij. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekend.