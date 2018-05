Vastgebonden en meegesleurde hond buiten levensgevaar, baasje uit Hoogerheide weer op vrije voeten

longread De Grote Prijs Merijntje Gijzen nadert de finish: requiem voor een ronde

14:00 NIEUW-VOSSEMEER - De plakboeken liggen op tafel en omspannen zeventig jaar regionale wielergeschiedenis. Tal van grote namen steken de armen in de lucht als ze over de streep in Nieuw-Vossemeer rijden. Wout Wagtmans en Wim van Est in een ander tijdperk. Jan Raas, Toine van de Bunder en Jacques Hanegraaf in een verleden dat nog aangeraakt kan worden. Helden uit de streek ook, van Bart van Est en John de Crom tot Willem-Jan van Loenhout.