Volledig scherm Hendrik Boot (l) en Willem Hoedelmans exposeren met 'Leut voor Later' in de Moeregrebstraat. © Hendrik Boot

In Galerie Wana, zoals de galerie van Peter Franssen tijdelijk heet, vult Rini Hagenaars de helft van de ruimte. Hagenaars is een van de bekendste ontwerpers van de stad en hij laat hier onder andere een maquette zien van een wagen, waarop Wana de toekomst voorspelt. Er is een deel te zien van zijn 30 meter lange schilderdoek en ook de carrousel die hij vorig jaar maakte staat hier weer te pronken. Maar bovenal laat hij een nieuwe manier zien van koppen maken, 3DecoR genaamd. ,,Een futuristiese Ekspezisie”, noemt Franssen het dan ook. De andere helft van de ruimte wordt gevuld door minstens elf kunstenaars. ,,Alles door elkaar als in een negentiende eeuws prentenkabinet”, legt Franssen uit. In de galerie worden ook workshops gehouden voor kinderen. De expositie is te zien van 29 januari tot en met 26 februari.

Bij Arsis exposeren vanaf 4 februari ruim dertig kunstenaars, uit Bergen op Zoom, maar ook uit andere plaatsen in Brabant, uit Zeeland en zelfs uit België. ,,Een bonte verzameling”, zegt Yodrike de Koning. ,,Het wordt een expositie voor en door liefhebbers van Vastenavend, Carnaval, Mardi Gras en Vette Dinsdag. We verwachten een grote diversiteit aan kunstwerken, zowel tweedimensionaal als driedimensionaal.”

Het Kunstforum geeft kunstenaars op vier plekken de ruimte. In de etalage van het pand aan de Dorpsstraat 73h (naast de Plus supermarkt) in Halsteren laat bouwclub Waterstraot de geschiedenis van 4x11 jaar bouwen zien. Aan de Kortemeestraat 1 in Bergen op Zoom exposeren leerlingen van kunstenaar Mart Franken hun door Vastenavend geïnspireerde werk, in de Sint Josephstraat wordt het pand waar voorheen het pannenkoekenhuis zat in vastenavendstijl gebracht en aan de Moeregrebstraat (voorheen Japans restaurant Miyako) exposeren Hendrik Boot en Willem Hoedelmans met ‘Leut voor Later’. Boot geeft in zijn schilderijen kijk op het binnen- en buitengebeuren tijdens Vastenavend.

De straten, pleinen en cafés gevuld met feestende krabben brengen mensen direct in vastenavendsfeer. Hoedelmans is de krab in het feestgewoel en stort zich er als dweilbandmuzikant met veel kabaal in. Later verwerkt hij wat hij heeft gezien en beleefd in zijn sculpturen, kleurige figuren. De expositie in de Kortemeestraat wordt op 29 januari om 14.30 uur feestelijk geopend door Prins Wannes III, die daarna meteen doorgaat naar de Moeregrebstraat om de expositie daar om 15.00 uur te openen.

