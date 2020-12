Vastenavend, vrachtwagens en virus, dit blijft verslaggever Jan van de Kasteele bij van 2020

1. Het gaat ze lukken!

Soms begrijp ik er helemaal niks van. Van gemeente en ambtenaren, van wethouders, raadsleden. Allemaal heel belangrijke mensen. Die beslissen over ons. Zonder ons. Of met ons. Dat is heel vaak de vraag. Wat me over het voorbije jaar vooral is bijgebleven is hoe die beslissers soms Bergenaren letterlijk tot wanhoop drijven. Door iets vooral niet te beslissen.