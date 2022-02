Vastenavend met Bergs bier: ‘We hebben een leutig drankje gebrouwen’

Niet voor het eerst overigens. Trombonist Daan Quaden vertelt graag waar de wortels van dit Bergse bier, met de naam Sterck Spulleke, zich bevinden.

Nou, proost, Daan!

,,Ja, santé. Lekker spulleke, niet? We zijn inmiddels ervaren, dus het bier wordt alsmaar beter. Onze band bestaat nu 24 jaar en tijdens ons jubileumjaar, twee jaar geleden, besloten we eigen bier te brouwen. Simpelweg omdat alles in de stad Vastenavend ademt in vier weken tijd, behalve het bier.”

,,Dat komt nog altijd van de grote, landelijke merken. We vonden dat dat anders moest en zochten contact met de Bergse brouwerij Sterck. Samen met die mannen hebben we twee jaar boven de pannen en recepten gehangen om een uniek en vooral leutig drankje te brouwen.”

En nu doen jullie dat nog eens dunnetjes over?

,,Klopt. Toen we op 11-11 hoorden van het motto van deze Vastenavend, wisten we gelijk: dit gaan we nog eens doen. Nu natuurlijk niet voor ons eigen jubileum, maar we dragen het gebrouwen bier dit jaar graag op aan de jubilerende Stichting Vastenavend (7x11 jaar red.) en Spuit Elf (9x11 jaar red.).”

Hoe kunnen we dit bier omschrijven?

,,Dit keer zijn we gegaan voor een amberkleurig bier met een frisse afdronk. Een goede doordrinker, niet te zwaar, anders liggen mensen massaal op de grond tijdens het dweilen. Dat willen we natuurlijk niet op ons geweten hebben.”

Hoeveel van het Sterck Spulleke is er gebrouwen?

,,Maar liefst 499 liter! Gisteren zijn de laatste 111 flessen over de toonbank gegaan, dus we zijn helemaal uitverkocht.”

Het is ook opgedragen aan Spuit Elf, zei je?

,,Dat is helemaal juist. Wij hebben met de band een sterke connectie met Spuit Elf. Elk jaar lopen we als Spuit Elf Kapel mee in de optocht. Ter ere van hun jubileum hebben we de mannen van Spuit Elf onlangs zelfs een cadeautje gedaan: een confettiserenade aan huis.”

,,We konden het dan ook niet laten om Spuit Elf met hun confetti op het etiket van ons bier te verwerken; dat verdienen ze echt. Het is zo echt een beetje van hen, van onze band en natuurlijk van brouwerij Sterck.”