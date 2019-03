Vastenavend is een vaste traditie in ons gezin

Toch is het weer wel even wennen. De foto's die we van dezelfde tijd vorig jaar hebben, tonen de kinderen die schaatsen op bevroren plassen en vennetjes in het bos. Waar er dit jaar buiten gepicknickt wordt bij 20 graden. Daarnaast was het rond de jaarwisseling zo koud en guur dat het in de onverwarmde werkplaats kouder aanvoelde dan buiten. Hierdoor is er minder onderhoud gedaan dan de bedoeling was en dat is een voorbode dat je het hele jaar achterloopt.