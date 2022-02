Vastenavend in de etalage: ‘Een stukje feestvreugde, gevangen in verf en beeld’

Maar de kunst was er natuurlijk al wel. Via het Kunstforum kwamen ze op het idee die in een etalage te plaatsen. Ze kregen ruimte in het voormalig pannenkoekenhuis in de Sint Josephstraat en in de babywinkel aan de Fortuinstraat.



,,Het is een beetje een slap aftreksel van wat we in gedachten hadden”, vindt Boot. ,,Maar het is toch leuk om sfeer te kunnen brengen. Het mooist zou zijn als we alle lege etalages in de binnenstad kunnen pimpen. Helaas willen niet alle pandeigenaren daaraan meewerken.” De afgelopen dagen werkten de twee hard aan het inrichten van de panden.