Varkenshouder wint rechtszaak tegen gemeente Bergen op Zoom over uitbreiding stallen: ‘Afwijzing niet onderbouwd’

Kerstspecial Varkens­boer Jos (43): ‘Ik vecht voor mijn bedrijf. Dit is mijn leven, mijn toekomst’

BERGEN OP ZOOM - Zijn rug is niet breed, wel recht. Dat is mooi meegenomen in deze tijd, vindt varkensboer Jos Naalden (43). Schouders naar achteren en de zorgen glijden van hem af. Voor even. ,,Dit is mijn leven, mijn toekomst. Ik houd vast aan mijn idealen.”

27 december