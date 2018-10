Vangst politie bij Putte: vier dieven, cocaïne en chauffeur onder invloed

Pop-up Store in Ossend­recht over brand-, inbraak- en valpreven­tie

13:00 OSSENDRECHT - Brand en inbraakpreventie, gezond eten. Het komt allemaal aan bod in de pop-up store in Ossendrecht. De pop up store, gevestigd in een voormalig winkelpand aan De Molenstraat, opende donderdag voor de eerste keer de deuren.