Vandalen veroorzaken brand in top Pompejus

Hanneke helpt ouders en huisartsen: 'Ouders moesten zelf aankloppen bij CJG, maar wat daar dan gebeurde?’

23 november BERGEN OP ZOOM - Huisarts Georgina de Mul is duidelijk: zonder Hanneke worden ze bij medisch centrum De Poort in Bergen op Zoom teruggeworpen in het oerwoud van de jeugdzorg. Hanneke Dekkers (39) geeft overzicht en houvast en is daarmee een reddingsboei voor ouders en huisartsen. Even voorstellen: de jeugdprofessional.