Vandaag is de Dag van de Minibieb: ‘Als mensen langskomen, ontstaan vaak leuke gesprekken’

Nu steeds meer vestigingen van gemeentelijke bibliotheken hun deuren sluiten, voorzien minibiebs in toenemende mate in een behoefte. ,,Mooi als er genoeg plekken blijven waar mensen in contact komen met boeken.”

Als kennismaking voor bezoekers en beheerders van minibiebs, staat vandaag in teken van de Dag van de Minibieb. Tijdens deze open dag organiseren minibiebs in heel Nederland kleine activiteiten. Er zijn extra boeken om te ruilen, bij sommige minibiebs worden er verhalen voorgelezen en staat er koffie, thee en iets lekkers klaar.

Mirjam Goudswaard is beheerder van minibieb.nl en initiatiefneemster van de open dag: ,,Sinds 2014 heb ik een minibieb aan huis. Er heerste een landelijke trend dat steeds meer vestigingen van gemeentebibliotheken hun deuren sloten. Ik vind het juist mooi als er genoeg plekken blijven waar mensen in contact komen met boeken en deze kunnen ruilen.’’

Veel aanmeldingen

Het idee voor de open dag is ontstaan doordat Mirjam vaak niet ziet wie er boeken komen lenen of ruilen. ,,In het begin dacht ik: als er honderd minibiebs meedoen is het leuk. Nu staat de teller al op 320 aanmeldingen.’’

Aan populariteit van minibiebs geen gebrek: landelijk zijn er meer dan 2000 minibiebs aangesloten bij minibieb.nl. ,,Elke week melden zo’n vijf tot tien nieuwe minibiebs zich aan op de website. Vooral Brabanders zijn enthousiast aangehaakt voor de landelijke open dag. In Etten-Leur doen er zelfs zes minibiebs mee.’’

Geen concurrentie

Of de landelijke stijging van minibiebs concurrentie biedt voor de traditionele bibliotheek? Robin Bierens, manager Publieke Dienstverlening Bibliotheek West-Brabant: ,,Zo zien wij dat niet, wij staan er juist heel positief tegenover. Het is mooi om te zien dat boeken dankzij burgerinitiatieven als dit een twee, derde of misschien wel een tiende leven krijgen. Wij zien het als een verbreding van het boekenaanbod.”

,,Je ziet dat de rol van bibliotheek veel breder is dan alleen de collectie boeken. Veel mensen komen voor activiteiten en onze programma’s naar de bibliotheek. Onze bezoekersaantallen stijgen jaarlijks met 5 tot 10 procent. We hebben juist heel graag de minibiebs ernaast. Als mensen meer interesse krijgen in lezen, komen ze vanzelf bij ons terecht.’’

‘De verhalen vinden jou’

Op vakantie in Engeland komt de Bredase Karen Meijs (foto boven) voor het eerst in aanraking met het fenomeen minibieb. ,,In een oude telefooncel zag ik de mooiste exemplaren. Ik had er al een paar keer verlangend naar gekeken, toen mijn man voorstelde: ik kan er wel één voor je maken.’’

Karen heeft een eigen onderneming als schrijfdocent. ,,Veel mensen die graag schrijven, zijn ook dol op lezen! Daar herken ik mezelf wel in. Mijn man schilderde de minibieb in mijn lievelingskleur: rood. Ik heb er een kort gedicht in stickervorm opgeplakt met de uitnodiging om boeken mee te nemen of achter te laten.’’

Inmiddels is de minibieb een drukbezochte plek in de wijk. Bezoekers ruilen en brengen er onder andere thrillers, kookboeken en reisgidsen. Wat Karen het meest aanspreekt? ,,Je gaat niet naar verhalen op zoek, maar ze vinden jou dankzij de minibieb. Zo lag er laatst een reeks Libelles uit 1956 in de minibieb. Die heb ik gebruikt ter inspiratie voor de schrijfworkshops die ik organiseer. Dat levert leuke gesprekken op.’’

De minibieb is een prachtig bewonersinitiatief dat Mieke Kramer niet voor zichzelf heeft opgezet, maar juist om mensen in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom te verbinden. ,,Hoe leuk is het als een boek door meerdere handen kan gaan? Soms vergeet ik hoe bijzonder het is wat ik heb weggezet, totdat ik op een zeker moment kijk naar een meisje van een jaar of twaalf. Ze stapt van haar fiets af, legt haar rugzakje op de grond neer en neemt een kijkje in het minibieb aan de muur. Uitgebreid begint ze haar zoektocht naar een goed boek. Boeken die haar aandacht trekken bladert ze door. Nieuwsgierig leest ze de achterflap. Op zo'n moment valt alles samen en besef ik dat dit de momenten zijn waarvoor je een minibieb aan huis hebt'', vertelt Mieke trots. Quote Op zo'n moment valt alles samen en besef ik dat dit de momenten zijn waarvoor je een minibieb aan huis hebt Mieke Kramer Afgelopen januari opent ze de deuren van minibieb 'Aan de Zure Maai'. De authentieke boekenkast ligt vol kinderboeken, Engelstalige fictie en Nederlandse romans. Mieke: ,,Ik vind het leuk als het aanbod zo breed mogelijk is. Het is maar net waar je behoefte ligt en het komt zelden voor dat een boek er dubbel in staat.'

Jacques en Anja Nagelkerke met hond Dorus voor hun minibibliotheekje.

Stap naar sociale contacten

Elke dag is anders als je een minibieb in de voortuin hebt staan. Tenminste, als je het de Etten-Leurse Jacques en Anja Nagelkerke vraagt.

Quote De kinderen in Roemenië kunnen op deze manier ook Nederland­se boeken lezen Anja Nagelkerke Voor hen is dit een belangrijke stap naar meer sociale contacten. Jacques: ,,Als er mensen langskomen, ontstaan er vaak leuke gesprekken.’’ Vooral mensen uit de wijk weten de minibieb te vinden. Met de meest bijzondere redenen: ,,Van de week kwam er een vrouw langs voor kinderboeken voor haar zoon in Roemenië. De kinderen in Roemenië kunnen op deze manier ook Nederlandse boeken lezen. Dat is een heel leuk doel’’, vertelt Anja trots.

Als liefhebber van lezen is ze blij dat ze haar passie hier kan overbrengen. ,,Op deze manier kunnen mensen laagdrempelig aan boeken komen.’’ Jacques vindt het als schrijver en oud-leerkracht die kinderen heeft leren lezen, belangrijk dat kinderen ook blijven lezen. ,,In deze tijd zie je steeds vaker dat kinderen zich meer richten op de spelcomputer en de varianten daarvan, terwijl gewoon lezen heel belangrijk blijft.’’