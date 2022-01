Van voortvarende aanpak Bergse bouwkoten geen sprake: ‘We voelen ons ontzettend in de kou gezet’

Van Oevelen sprak in tijdens de beeldvormende gemeenteraadsvergadering waar donderdag ‘de voortvarende aanpak centrale huisvesting bouwclubs’ op de agenda stond. ,,Nou daar hebben we de afgelopen tien jaar niets van gemerkt", hekelde Van Oevelen die titel. ,,De samenvatting van tien jaar praten is : ‘Laat ze maar in de kou staan’.”

De huidige bouwkoten kunnen nog een paar jaar mee. Dan is het einde oefening. ,,Zonder steun gaat er een stuk cultuur verloren die sinds 1946 diep geworteld is in Bergen op Zoom. Ik voel me echt ontzettend in de kou gezet.”

Communicatie laat te wensen over

Van Oevelen hekelde ook de communicatie. Meerdere scenario's voor de bouwkoten lagen op tafel. Zonder de stichting er in te kennen is er een keus gemaakt om feitelijk niets te doen.

Zonder goed onderkomen voor de bouwclubs is het ook moeilijk om de vastenavend academie van de grond te krijgen. Het idee van de academie is onder andere dat leerlingen van mbo opleidingen lessen in de praktijk kunnen brengen. ,,We voeren intensieve gesprekken met het onderwijs, maar we moeten leerlingen wel in een fatsoenlijke ruimte kunnen ontvangen.”

Sponsoring

Met sponsoring en crowdfunding geld voor nieuwe bouwkoten ophalen lukt niet. ,,We halen jaarlijks al 3,5 ton op bij publiek en bedrijfsleven. Dat hebben we nodig voor de exploitatie. Meer valt daar niet te halen.”

Vrijwel alle politieke partijen hadden talloze vragen. Het plan van het college om ‘niets te doen’ staat politiek nog ter discussie. De commissie behandelt het voorstel 25 januari.