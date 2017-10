Van Trier wil zendmast plaatsen in De Heen

DE HEEN - Ondernemer Hans van Trier is van plan om een zendmast in De Heen te plaatsen, in de hoop dat het mobiele telefoonbereik daarmee eindelijk beter wordt.

Dat is al vele jaren een enorme ergernis in het dorp, namelijk. ,,Het is zo'n beetje de laatste plek in Europa waar geen gsm-bereik is'', zegt Van Trier. ,,Dat is levensgevaarlijk. Er zijn heel vaak momenten dat je gewoon geen bereik hebt. Met een jachthaven en een camping in de buurt is dat niet fijn.''

Maar ondanks vele gesprekken tussen de gemeente en de verschillende telefoonproviders in de afgelopen jaren is er nog altijd geen oplossing gevonden. Er is een extra zendmast geplaatst, maar die heeft weinig effect gehad.

Interesse van providers

Volgens Van Trier wilden de providers altijd in principe best meewerken, maar vonden ze het plaatsen van een zendmast te duur. ,,Dus hiermee haal ik dat argument weg'', zegt hij. De ondernemer wil de zendmast dus plaatsen, waarna de providers hem kunnen huren. ,,Het is dus eigenlijk gewoon een commercieel verhaal. Nu zijn zij weer aan zet.''