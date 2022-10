Van Trier tot een ‘grandioos’ optreden met Dana Winner: Oud Bruin en Jong Belegen viert jubileum

De oorsprong ligt bij het voormalige kinderkoor van zuster Monique. Vijf leden hadden er destijds op latere leeftijd nog steeds plezier in om met elkaar te zingen en deden dat nog geregeld. Werd het koor in die begintijd een smartlappenkoor genoemd, is het dat nu allang niet meer. ,,Het repertoire is veranderd”, vertellen bestuursleden Ineke van Middendorp en Dré Nuijten.

Redding van het koor

,,Van smartlappen naar Nederlandstalig, meezingers, nu ook veel Engels.” Het koor begon met dirigent Jan Bakkers, na zijn overlijden nam Jan Oerlemans het tijdelijk over. Totdat Paul Brouwer voor de groep kwam staan. Nu dirigeert Steph Oerlemans al jaren het koor. ,,Steph was de redding van ons koor in coronatijd”, zijn de twee bestuursleden het eens. ,,Hij bleef muziek sturen, die we moesten inzingen. De beelden daarvan moesten we terugsturen; daar is een mooie collage van gemaakt.”

Streets of London tot Hallelujah

De liederen tijdens het jubileumconcert lopen als een rode draad door de geschiedenis van het koor. ,,Zoals een lied als een hommage aan overleden leden, of Streets of London en van Leonard Cohen Hallelujah.’’

Met iets meer dan veertig leden gaat Oud Bruin en Jong Belegen een mooie toekomst tegemoet. ,,Als het kan met optredens zoals in het verleden, bijvoorbeeld bij het festival Middelburg VÓLkoren of ons optreden in het Duitse Trier. En het hoogtepunt, het grandioze optreden in 2019 met Dana Winner.” Nieuwe leden, zijn welkom.

Het jubileumconcert in het Wapen van Steenbergen begint zondag 30 oktober om 14.00 uur. Kaarten à 8.50 euro zijn te koop bij Slijterij Veraart en Primera De Gilles.

Volledig scherm Met iets meer dan veertig leden gaat Oud Bruin en Jong Belegen een mooie toekomst tegemoet. © Pix4profs/Iman Fase