Van The MusiCompany naar eigen ensemble: Frappant! treedt vanavond voor het eerst op

Frappant! bestaat uit vier leden: Saskia Huizer, Daniëlle Bakx, Marco van Leeuwen en Henk Soffers. Het viertal was lid van The MusiCompany, maar omdat zij 45+ waren, moesten zij daarmee stoppen. ,,En toen dachten we ‘wat nu?’”, zegt Soffers. ,,We werden lid van een koor, maar daar misten we het dansen en acteren. Er was eigenlijk niet echt een club waarbij we konden aansluiten. En toen zeiden we ‘dan richten we toch ons eigen clubje op’.”