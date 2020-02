Van restaurant naar kefee: René heeft er zin in

GeneuzelEen stukje over een restaurant zou ik normaal gezien beginnen met de lekkere geuren, de bedrijvigheid in de keuken en de sfeer binnen. Maar als ik zo met mijn neus tegen de ramen aangedrukt naar binnen gluur bij ‘t Spuihuis, dan is daar allemaal vrij weinig van te zien (of te ruiken!). Eigenaar en chef-kok René Vermeulen daarentegen lijkt wel druk bezig.

Zeg René, wat is er met je chique pand gebeurd?

,,We hebben alles er uitgehaald! De tafels en stoelen, schilderijen en lampjes. Alles afgetimmerd en de ruiten extra beschermd, zodat de gasten er straks niet per ongeluk doorheen kukelen. Kefee ‘t Spuihuis is er voor de zevende keer klaar voor. We hebben straks twee entrees. Aan weerszijden van het restaurant kun je naar binnen en aan beide kanten hebben we een bar staan.”

Maar wat nu als ik zin heb in een steak tartare, een lams carré of een van de andere klassiekers van ‘t Spuihuis?!

,,Ja, sorry Majda. Nu even niet. We willen tijdens Vastenavend niet ineens aan kwaliteit inleveren. Dus kun je alleen drinken bij ons. Maar je kunt wel een hapje eten hoor. In onze garagebox verkopen we wat lekkers, in samenwerking met Bròòdje Dubbelstraat. Een broodje spek bijvoorbeeld of een hamburger. Verder is het puur en alleen drinken en gezelligheid.”

Wat eten mensen eigenlijk het liefst deze dagen?

,,Nou, ik zie dat de Krabben zelf al hun zakken vullen met droge worst, spek en uitjes. En als ze iets kopen, dan gaan ze voor de heel vette hap. Het moet vullend en heel erg lekker zijn. Zo’n broodje spek bijvoorbeeld: warm broodje, twee plakken gebakken spek ertussen en truffelmayonaise. Heerlijk. Het leeft daarnaast wel heel erg om thuis te eten, merk ik, zeker als je in de binnenstad woont.”

Wat eet jij het liefste met Vastenavend?

,,Het allerliefste eet ik thuis tijdens Vastenavend. Lasagna of kippensoep. Even een uurtje of anderhalf thuis. Niks aan mijn kop en op de bank zitten. Daarna ga ik weer feesten.”

En de optocht komt dit jaar bij je voorbij!